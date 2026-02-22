Incendio durante il Carnevale a Nocera | a fuoco un carro allegorico nessun ferito

Durante la sfilata di Carnevale a Nocera Superiore, un carro allegorico ha preso fuoco improvvisamente, probabilmente dopo aver urtato dei fili di alimentazione delle Ferrovie dello Stato vicino alla stazione. Le fiamme si sono estese rapidamente, distruggendo parte della struttura senza causare feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. La causa dell’incidente resta ancora da chiarire.

A fuoco un carro allegorico durante la sfilata di Carnevale, questa mattina, a Nocera Superiore. Per cause da accertare, il carro avrebbe urtato dei fili di alimentazione delle Ferrovie dello Stato, all'altezza del passaggio a livello della stazione: in pochi minuti, le fiamme hanno divorato la cartapesta dell'installazione. Sul posto, i vigili del fuoco: fortunatamente, non si registrarono feriti.