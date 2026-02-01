Sarno paura durante la sfilata di Carnevale | crolla una figura di un carro allegorico sulla folla

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, una figura di un carro allegorico è crollata sulla folla, causando paura tra i presenti. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina, e sono state portate in ospedale. Il sindaco ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni, spiegando che la sicurezza viene prima di tutto. La paura si è diffusa subito tra i partecipanti e i spettatori che si sono trovati sotto il peso della struttura.

Tre feriti, tra cui una bambina. Il sindaco sospende le manifestazioni: “La sicurezza viene prima di tutto” Attimi di terrore questa mattina a Sarno, provincia di Salerno, dove una figura di un carro allegorico di Carnevale ha ceduto improvvisamente, precipitando sul pubblico che assisteva alla sfilata. Tra i feriti anche una bambina di 9 anni, colpita da una struttura pesante che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe non essere stata fissata correttamente al carro. Immediato l’intervento degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sarno, paura durante la sfilata di Carnevale: crolla una figura di un carro allegorico sulla folla Approfondimenti su Sarno Carnevale Sarno, crolla il carro di Carnevale e colpisce tre persone, ferita una bimba: festa sospesa Un carro di Carnevale si è improvvisamente staccato e si è abbattuto su tre persone nel centro di Sarno. Il carro allegorico di Carnevale cede e ferisce una bambina e due uomini Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, un pezzo del carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in mezzo alla folla. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sarno Carnevale Argomenti discussi: Furto nella cabina ferroviaria causa un incendio, paura sulla linea; Paura a Pontecagnano, cerca l'ex poi sfonda vetrina di un locale; Olevano sul Tusciano, incendio in una mansarda: paura a Monticelli, nessun ferito; Circolazione dei treni ancora sospesa: scatta denuncia di RFI. Sarno, cede un pezzo di un carro di Carnevale: ferite tre persone, bambina di nove anni ricoverata a Nocera InferiorePaura, stamattina, a Sarno dove tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante ... msn.com Cede un carro di Carnevale: tre feriti, tra cui una bimbaPaura a Sarno, in provincia di Salerno, dove durante la sfilata del Carnevale un pezzo di un carro ha ceduto ed è caduto tra la folla, ferendo tre persone: due uomini e una bambina di 9 anni, ricovera ... zoom24.it Paura a Sarno durante il Carnevale: si stacca un pezzo di un carro e cade sulla folla. Ferite tre persone, anche una bambina - facebook.com facebook

