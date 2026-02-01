Sarno paura durante la sfilata di Carnevale | crolla una figura di un carro allegorico sulla folla

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, una figura di un carro allegorico è crollata sulla folla, causando paura tra i presenti. Tre persone sono rimaste ferite, tra cui una bambina, e sono state portate in ospedale. Il sindaco ha deciso di sospendere tutte le manifestazioni, spiegando che la sicurezza viene prima di tutto. La paura si è diffusa subito tra i partecipanti e i spettatori che si sono trovati sotto il peso della struttura.

Tre feriti, tra cui una bambina. Il sindaco sospende le manifestazioni: “La sicurezza viene prima di tutto” Attimi di terrore questa mattina a Sarno, provincia di Salerno, dove una figura di un carro allegorico di Carnevale ha ceduto improvvisamente, precipitando sul pubblico che assisteva alla sfilata. Tra i feriti anche una bambina di 9 anni, colpita da una struttura pesante che, secondo le prime ricostruzioni, potrebbe non essere stata fissata correttamente al carro. Immediato l’intervento degli operatori del 118 e delle forze dell’ordine, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

