Il carro allegorico di Carnevale cede e ferisce una bambina e due uomini

Durante la sfilata di Carnevale a Sarno, in provincia di Salerno, un pezzo del carro allegorico si è staccato e ha colpito alcune persone in mezzo alla folla. Una bambina e due uomini sono rimasti feriti, ma per fortuna nessuno è grave. La scena è stata impressionante, e subito sono arrivati i soccorsi. La manifestazione è stata interrotta e gli investigatori stanno verificando cosa abbia causato il cedimento.

Tragedia sfiorata in Campania. A Sarno, provincia di Salerno, tre persone, tra le quali una bimba, sono rimaste ferite per un pezzo di un carro allegorico di Carnevale che, durante la sfilata, ha ceduto ed è caduto tra la folla. L'incidente è avvenuto domenica 1 febbraio. Secondo le prime ricostruzioni la piccola sarebbe stata travolta da uno spettatore, a sua volta pare colpito da un pezzo staccatosi dall'ultimo carro che stava percorrendo le strade cittadine. "A seguito del grave incidente verificatosi nella mattinata odierna durante la sfilata del Carnevale Sarnese su corso Vittorio Emanuele, che ha coinvolto una bambina e due uomini, ho disposto l'immediata sospensione di tutte le manifestazioni del carnevale previste per la giornata di oggi", ha scritto in un post su Facebook, il sindaco di Sarno, Francesco Squillante.

Questa mattina a Sarno un incidente ha rischiato di trasformarsi in tragedia durante la sfilata dei carri di Carnevale.

