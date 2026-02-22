Grosso incendio Eurospin le fiamme partite dal ristorante ‘Spore di stelle’ Colonna di fumo visibile in tutta la città
Un incendio ha coinvolto il ristorante ‘Spore di stelle’ vicino all’Eurospin di Ancona, causando una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona. Le fiamme sono divampate improvvisamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire rapidamente per controllare la situazione. Le operazioni di spegnimento continuano mentre i residenti assistono preoccupati all’evento. Nessuno si è fatto male finora, ma le autorità temono danni significativi alla struttura.
Ancona, 22 febbraio 2026 – Paura ad Ancona, nella zona di Vallemiano, dove i vigili del fuoco sono al lavoro per domare un furioso incendio divampato all'interno del ristorante adiacente al supermercato Eurospin. Le fiamme hanno sprigionato una densa colonna di fumo, ben visibile a chilometri di distanza, che ha messo in allarme gran parte della città. L'evacuazione e le prime ipotesi sulle cause. Il locale coinvolto è il ristorante Sapore di Stelle, evacuato anche il supermercato. Stando alle prime testimonianze raccolte tra i dipendenti della struttura, il rogo sarebbe scaturito all'interno dei locali della cucina, partendo dalla cappa aspirante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
