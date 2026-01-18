Incendio | bruciano rifiuti alle porte di Firenze alta colonna di fumo visibile dalla città

Nella giornata del 18 gennaio 2026, si è verificato un incendio presso una struttura di stoccaggio rifiuti a San Donnino, vicino a Firenze. L’evento ha causato una colonna di fumo visibile dalla città, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’intervento delle squadre di emergenza è in corso per contenere il rogo e valutare eventuali rischi ambientali e per la salute pubblica.

Firenze, 18 gennaio 2026 – Paura per un incendio alle porte di Firenze: accade in una struttura di stoccaggio rifiuti a San Donnino, comune di Campi Bisenzio, ma a pochissima distanza dal capoluogo toscano. Il rogo ha interessato una parte importante della struttura. Hanno preso fuoco rifiuti di vario tipo. Si sentono anche delle piccole esplosioni.

Un incendio si è sviluppato nel tardo pomeriggio lungo la statale 113 alle porte di Bagheria. Le fiamme sono state avvistate da lontano e si sono originate in un terreno vicino al mercato, poco prima dell'ingresso del paese. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per contenere il fuoco e tutelare l'area circostante.

