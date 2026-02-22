Incendio a Monzuno | sette intossicati anche due bambini

Un incendio a Monzuno ha causato l’intossicazione di sette persone, tra cui due bambini, a causa di una fuga di gas. Le fiamme sono divampate in una abitazione, provocando l’evacuazione immediata dei residenti. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme e soccorrere le vittime, che sono state trasportate in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e accertare le cause dell’incendio.

Il rogo scoppiato all'interno del condominio, gli inquilini salvati dai vigli del fuoco che si sono fatti strada tra il fumo e le fiamme. Sul posto carabinieri e ambulanze Sette persone sono rimaste intossicate in un incendio scoppiato a Monzuno, sull’Appennino bolognese, domenica mattina. Ci sono anche due bambini tra i feriti che sono stati trasferiti in ospedale a Bologna, messi in salvo dalle squadre dei vigili del fuoco. Poco prima delle nove, pesanti colonne di fumo si sono innalzate da un condominio in via della Rinascita, a pochi metri dalla piazza principale. Secondo quanto ricostruito, il rogo è divampato all’interno di un appartamento al piano rialzato, con le fiamme che, al momento dei soccorsi, avevano già danneggiato alcune stanze della casa. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

