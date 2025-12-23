Provinciali a Salerno depositate sei liste per il voto dell’11 gennaio | tutti i candidati

A Salerno sono state depositate sei liste in vista delle elezioni provinciali dell’11 gennaio. La fase di presentazione dei candidati si è conclusa, aprendo ora la strada alla campagna elettorale e alle eventuali analisi delle proposte. Di seguito, un riepilogo delle liste e dei candidati in corsa per il rinnovo del Consiglio Provinciale.

Si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Salerno. Nella giornata stabilita dalla normativa elettorale, presso l'Ufficio Elettorale della Provincia, sono state depositate le candidature che daranno vita alla competizione elettorale in vista del voto fissato per domenica 11 gennaio. Una tornata elettorale che, come previsto per le Province, si svolgerà con modalità di elezione di secondo grado: alle urne non saranno chiamati i cittadini, ma esclusivamente i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia in carica alla data del voto.

