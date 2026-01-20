La riflessione di Piccirilli Disability Pride in vista del ritorno alle urne | La concretezza sostituisca la logica del consenso

In vista delle prossime elezioni, la riflessione di Piccirilli su Disability Pride invita a privilegiare la concretezza dell’azione politica. È fondamentale mettere le persone al centro delle scelte, evitando che la polemica e il consenso elettorale diventino finalità principali. Solo un impegno reale e pragmatico può garantire un cambiamento significativo, rispettando i bisogni e le esigenze di chi vive quotidianamente con disabilità.

Un richiamo alla concretezza dell’azione politica con sempre al primo posto le persone e un invito a non fare di conseguenza leva sulla mera polemica politica in un’ottica di consenso elettorale. È quello che fa, invitando i di nuovo candidati alle parziali elezioni amministrative che l’8 e il 9 marzo riporteranno alle urne circa 14.500 cittadini, Simone Piccirilli (responsabile e promotore Disability Pride Pescara e Disability Pride Abruzzo) con una lettera inviata alla nostra redazione che le mosse le prende dal “caso via Nenni” e cioè quello della palazzina per disabili dove per l’ennesima volta si è rotto l’ascensore, riparato poi in tempi molto più brevi rispetto al previsto, e che ha portato a un vero e proprio scontro a mezzo stampa tra l’assessore comunale all’Edilizia residenziale pubblica Alfredo Cremonese e il presidente dell’associazione Carrozzine Determinate.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Il ritorno al Concistoro straordinario per le sfide della Chiesa e del mondo. La riflessione di Cristiano

Referendum Giustizia 2026, 22 e 23 marzo le date del voto, urne aperte la domenica dalle 7 alle 23 e il lunedì dalle 7 alle 15Il referendum sulla riforma costituzionale della Giustizia si terrà il 22 e 23 marzo 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

UNA BREVE RIFLESSIONE DEL NOSTRO PARROCO SULLA PAROLA DEL GIORNO : Questa scena del Vangelo di Marco mette in primo piano il grande gesto di fede degli uomini che portano la barella. Non si fermano davanti alla porta affollata: vedendo c facebook