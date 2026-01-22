Fischi trilli e dialetti locali | così umani e uccelli indicatori si capiscono per trovare insieme il miele
In alcune regioni dell’Africa, cacciatori di miele e uccelli indicatori collaborano utilizzando richiami specifici, simili a dialetti locali. Questi segnali vocali, variabili da villaggio a villaggio, permettono di comunicare efficacemente e individuare le colonie di api. Un sistema di comunicazione che unisce umani e uccelli in un rapporto di cooperazione, basato su suoni e tradizioni condivise.
In Africa, i cacciatori di miele e gli uccelli indicatori che li guidano verso le colonie di api cooperano e "parlano" con richiami diversi da villaggio a villaggio: veri dialetti culturali che vengono imparati sia dagli umani che dagli uccelli.🔗 Leggi su Fanpage.it
