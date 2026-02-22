In Quaresima il digiuno non riguarda il cibo ma le parole | disarmiamole per non ferire il prossimo

Durante la Quaresima, il digiuno si concentra sulle parole anziché sul cibo, spingendo le persone a moderare il linguaggio per evitare di ferire gli altri. La tradizione invita a

Siamo all'inizio della Quaresima e, come ogni anno, comincia la ripetizione della stessa domanda da Confessionale: «Quindi al venerdì bisogna mangiare pesce? Se mangio carne è peccato?». La mia risposta è fissa, provocatoriamente: «Se venerdì per evitare una bistecchina di pollo decide di mangiare un'aragostina, mi inviti pure a fare penitenza con lei e vengo volentieri!». Un tempo il pesce era il cibo povero e la carne invece il piatto della festa: in questo orizzonte socio-culturale si inserivano «digiuno e astinenza» per significare che il ricordo della passione e morte di Gesù al venerdì comportasse attesa e fame di una primavera di vita nuova celebrata nella Pasqua. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Papa Leone: in Quaresima digiuno anche dalle parole che feriscono gli altriPapa Leone ha annunciato che durante la Quaresima, i fedeli devono impegnarsi a evitare anche le parole che possono ferire gli altri, sottolineando come il silenzio e la gentilezza siano strumenti fondamentali per prepararsi alla Pasqua.

Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena: «Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza, perché le parole possono ferire, ma anche guarire il mondo»Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, dedica la sua vita all'insegnamento della gentilezza, riconoscendo il potere delle parole di ferire o di guarire.

