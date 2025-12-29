Teresa Manes mamma di Andrea Spezzacatena | Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza perché le parole possono ferire ma anche guarire il mondo

Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena, dedica la sua vita all'insegnamento della gentilezza, riconoscendo il potere delle parole di ferire o di guarire. A distanza di tredici anni dalla scomparsa di Andrea, continua il suo impegno attraverso la riedizione del libro e iniziative volte a contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo valori di rispetto e comprensione.

A tredici anni dalla morte di Andrea e dopo il grande successo del film Il ragazzo dai pantaloni rosa, Teresa Manes continua a trasformare il dolore in impegno: una nuova edizione del suo libro (Andrea, oltre il ragazzo dai pantaloni rosa, ora in libreria) e un viaggio per educare alla gentilezza contro bullismo e cyberbullismo. Le sue parole in esclusiva per Vanity Fair. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Teresa Manes, mamma di Andrea Spezzacatena: «Dedico la vita che mi resta a insegnare la gentilezza, perché le parole possono ferire, ma anche guarire il mondo»

