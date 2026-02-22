In Giappone a volte è più facile evaporare

In Giappone, molte persone scelgono di sparire per evitare l’umiliazione, una decisione spesso motivata dalla pressione sociale e dalla paura del fallimento. Questo fenomeno, chiamato “disappear”, coinvolge individui che abbandonano famiglia e lavoro senza lasciare tracce. Le autorità e le associazioni di supporto cercano di comprendere le ragioni di queste sparizioni improvvise, spesso legate a difficoltà personali o a problemi economici. La questione rimane complessa e poco affrontata pubblicamente.

Cioè lasciare per scelta casa o lavoro e sparire nel nulla, piuttosto che affrontare un'umiliazione: è un fenomeno dibattuto e poco noto Ogni anno ci sono persone che abbandonano per scelta il proprio lavoro o la propria famiglia senza lasciare traccia, per cercare di liberarsi da situazioni insostenibili e cominciare una nuova vita. Può capitare ovunque, ma in Giappone ha un nome: johatsu, letteralmente “evaporazione”. Anche se ci sono libri, documentari e podcast che ne parlano, è un fenomeno poco conosciuto, e forse anche meno esteso di come viene raccontato a volte: ma lì esistono persino attività che aiutano le persone a sparire nel nulla, a volte anche per sempre. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Giovanni Franzoni: “Fondo più facile di altre volte, spero sia più ghiacciato per la gara”Giovanni Franzoni si prepara alla discesa libera di Bormio con ottimismo.

Israele utilizza missili USA per evaporare corpi palestinesi: una realtà inquietante.Israele ha lanciato missili statunitensi contro Gaza, ma non per colpire obiettivi militari.

Tre volte campionessa delle XI Olimpiadi invernali di Sapporo (Giappone) nelle gare di sci di fondo da 5 e 10 chilometri e nella staffetta 3x5 chilometri, l'atleta sovietica Galina Kulakova dell'Udmurtia, è diventata l'unica atleta a vincere in TUTTE le gare di sci. F - facebook.com facebook