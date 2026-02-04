Giovanni Franzoni si prepara alla discesa libera di Bormio con ottimismo. L’azzurro spera che la pista sia più ghiacciata rispetto alle prove precedenti, così da facilitare la sua discesa. In prima prova cronometrata, Franzoni si piazza secondo, a soli 16 centesimi dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Ora punta a migliorarsi per la gara ufficiale.

Giovanni Franzoni si è classificato secondo nella prima prova cronometrata della discesa libera maschile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: a Bormio l’azzurro è stato battuto per soli 0?16 dallo statunitense Ryan Cochran-Siegle. Al sito federale l’italiano ha commentato positivamente la sua prova. L’ emozione delle Olimpiadi: “ Mi sento bene, sono un po’ stanco dopo Crans Montana, ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po’ strano oggi, perché è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale ed amo questa pista “. Le impressioni dopo la prova odierna sono ottime, ma Franzoni spera che le condizioni possano cambiare in vista della gara: “ La neve sta migliorando, mi sembra un fondo più facile di altre volte, per i training va benissimo così, spero sia più ghiacciata per la gara “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giovanni Franzoni: “Fondo più facile di altre volte, spero sia più ghiacciato per la gara”

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

L’Italia intensifica gli sforzi per la liberazione di Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da oltre un anno.

Giovanni Franzoni ha vinto la discesa libera di Kitzbühel, una delle competizioni più prestigiose dello sci alpino.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Argomenti discussi: Lo ski college sulle Dolomiti che ha formato Giovanni Franzoni, idolo di Kitzbühel: Studio e talento sugli sci, era sempre sul pezzo; Alpino, magia Franzoni a Kitzbühel!; Franzoni si è preso la scena: da predestinato a stella nel giro di un mese; Slalom speciale a Spindleruv Mlyn: domina Mikaela Shiffrin. Il trionfo di Giovanni Franzoni.

Milano Cortina -2: Franzoni amo questa pista, spero più ghiaccio sabatoMi sento bene, un po' stanco dopo Crans Montana ma ho recuperato al meglio. Mi sono goduto questa prova, è stato un po' strano oggi perchè è diverso dal solito, ma gareggiare in Italia è speciale e a ... ansa.it

Franzoni lontano a Crans-Montana, ora i Giochi: «Sogno una medaglia»Nell’ultima libera pre olimpica il gardesano chiude 23esimo: «Avrei voluto fare meglio, ma serve a togliermi un po’ di pressione» ... giornaledibrescia.it

Un buongiorno #ItaliaTeam con l’adrenalina della Coppa del Mondo di sci alpino! Mattia Casse cerca la conferma in discesa dopo il miglior tempo nella prova cronometrata… E Giovanni Franzoni sogna di replicare il capolavoro di Kitz! Sosteniamo tutti x.com

AL CARDIOPALMAAAA Che cronometrata di discesa a Crans Montana per gli azzurri dello sci alpino! Miglior tempo di Mattia Casse e… Numero da acrobata per Franzoni che si salva dopo un dosso! Ascoltiamo assieme Giovanni dopo la prova! - facebook.com facebook