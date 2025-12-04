Gianfranco Fini verso Atreju | Da destra senza vergogna

"Di fronte a lacerazioni profonde, il tempo è sempre galantuomo". Gianfranco Fini, ultimo leader del Movimento Sociale, fondatore di Alleanza nazionale e poi numero 2 del Pdl prima di strappare dolorosamente con Silvio Berlusconi, torna ad Atreju da ormai padre nobile della destra. E, spiega intervistato da Alessandro De Angelis su La Stampa, "per certi aspetti mi commuove", perché l'invito "arriva da parte di giovani che nel '93 non erano nemmeno nati. Vogliono capire il passato, le radici, invece di reciderle. C'è una continuità, in una comunità che si percepisce tale". Da tempo la sinistra, nel tentativo di mettere in difficoltà Giorgia Meloni, ha imbastito la polemica sulla Fiamma nel simbolo di FdI, chiedendo a più riprese alla premier di toglierla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Gianfranco Fini verso Atreju: "Da destra, senza vergogna"

Contenuti che potrebbero interessarti

“Chi non sa che cos’è, ha paura”, spiega Gianfranco Fini. Guarda qui il video completo: https://tinyurl.com/bd9528wr Vai su Facebook

Atreju 2025, il programma: dal ritorno di Gianfranco Fini ad Abu Mazen, fino a Carlo Conti - Presenti tutti i ministri, hanno accettato l'invito anche tutti i leader dei partiti di opposizione, tranne Nicola Fratoianni ed Elly Schlein ... Si legge su italiaoggi.it

Atreju fa rivivere dopo 32 anni il duello su Roma tra Fini e Rutelli. Ecco tutti gli ospiti, con Raoul Bova e Carlo Conti - popolare (da Carlo Conti a Mara Venier e Gigi Buffon fino a Raoul Bova, sul palco con Arianna Meloni). Segnala ilmessaggero.it

Atreju: da Mara Venier a Raoul Bova tutti gli ospiti della Festa di FdI. Ci sarà anche la giudice che ha «bocciato» i centri in Albania - A Castel Sant'Angelo a Roma l'evento che comincia il 6 dicembre e andrà avanti fino al 14, quando chiuderà Giorgia Meloni. Da msn.com

Tutti ad Atreju meno Schlein. Alla kermersse di FdI anche Conte e Gualtieri. E tornano Fini e Rutelli - Dal 6 al 14 dicembre torna Atreju, che sceglie i Giardini di Castel Sant'Angelo per nove giorni di dibattiti e un'edizione "più ... Da iltempo.it

Atreju, il programma della kermesse targata Fdi. Tra gli ospiti Fini, Rutelli, Gianluigi Buffon e Raul Bova - Al via la kermesse di Fratelli d’Italia: ancora pochi giorni e poi il taglio del nastro che aprirà ufficialmente Atreju, la festa del partito giunta ormai alla sua ... Scrive msn.com

Presentazione di Atreju 2025 - Come ogni anno diciamo in conferenza stampa ci teniamo a dirlo anche quest'anno partecipare ad Atreju non vuol dire aderire a Fratelli d'Italia quindi quando quelle Jeremi nomi se c'è il la persona de ... Segnala radioradicale.it