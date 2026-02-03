Il manifesto di Futuro Nazionale | ' I come identità V come virtù La mia destra non è moderata'

Il generale ha pubblicato su Instagram il suo nuovo manifesto di valori, segnando il distacco dalla Lega. Nel testo, ripete che la sua destra non è moderata e richiama l’Italia come terra di origine dell’impero romano e centro del cristianesimo. La pubblicazione arriva dopo la rottura con il partito di Matteo Salvini, e il generale si presenta ora come portavoce di un’idea di destra più forte e radicata.

«La mia destra non è un menù à la carte, non è una sinistra sbiadita e un po' meno alla moda, non è a geometria variabile come la famiglia queer e, soprattutto, non è moderata: nessun pugile vince un incontro tirando ganci moderati». Sono trascorse poche ore dal divorzio tra l'ex generale Roberto Vannacci e la le Lega ed ecco comparire sui canali social il manifesto di Futuro Nazionale, il nuovo soggetto politico. E subito appare la linea che caratterizzerà il neonato movimento: destra radicale, che punta nelle intenzioni a portare via elettori all'attuale coalizione facendo proprio concetti come l'identità nazionale e la remigrazione: «La mia destra è vera, coerente, identitaria, forte, orgogliosa, convinta, entusiasta, pura e contagiosa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Recenti manifestazioni in Iran hanno attirato l’attenzione dei media e delle piazze italiane.

