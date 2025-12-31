Regione Umbria taglio da 184 milioni in busta paga | famiglie e imprese sotto la stangata fiscale

La Regione Umbria prevede un taglio di 184 milioni di euro in busta paga, con impatti su famiglie e imprese. La discussione sulla manovra finanziaria regionale continua, tra confronti e aggiornamenti, evidenziando le possibili conseguenze di questa misura. Le stime e le analisi indicano un quadro complesso che potrà influenzare il contesto economico e sociale della regione nel prossimo anno.

Il "balletto" delle cifre sulla manovra finanziaria regionale non si ferma neanche l'ultimo giorno dell'anno, con il consigliere dell'opposizione Enrico Melasecche che per il 2026 annuncia nuovi dati, non positivi per le tasche degli umbri. Le prime buste paga del 2026 e le simulazioni Inps. Umbria, taglio da 184 milioni in busta paga: famiglie e imprese sotto la stangata fiscale - L'opposizione all'attacco, il consigliere Enrico Melasecche (Lega): "Scelta sbagliata, era meglio tagliare gli sprechi"

Riforma delle partecipate della Regione Umbria: tagli e risparmi in 24 mesi - Una verifica ex ante, esercitata all’atto dell’affidamento mediante la definizione degli obblighi prestazionali. corrieredellumbria.it

Gli auguri della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti "Il 2025 si chiude come un anno di lavoro intenso e di scelte importanti, affrontate con responsabilità e con la consapevolezza che solo il lavoro corale consente alle istituzioni di essere all’altez - facebook.com facebook

Paciano, Regione Umbria conferma concessione di Palazzo Baldeschi al Comune. Vicepresidente Bori: “Progettualità innovativa e lungimirante in un edificio di pregio” x.com

