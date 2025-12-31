Umbria taglio da 184 milioni in busta paga | famiglie e imprese sotto la stangata fiscale
L'Umbria si prepara a un taglio di 184 milioni di euro in busta paga, una misura che interesserà famiglie e imprese. La manovra finanziaria regionale prosegue con aggiornamenti che evidenziano un aumento della pressione fiscale per il 2026, secondo quanto annunciato dal consigliere di opposizione Enrico Melasecche. Questa situazione solleva preoccupazioni sulle conseguenze economiche per il territorio e le sue realtà produttive.
Il “balletto” delle cifre sulla manovra finanziaria regionale non si ferma neanche l’ultimo giorno dell’anno, con il consigliere dell’opposizione Enrico Melasecche ha per il 2026 annuncia nuovi dati, non positivi per le tasche degli umbri.Le prime buste paga del 2026 e le simulazioni Inps. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: 184 euro in più sullo stipendio: per chi cambia la busta paga
Leggi anche: Legge di bilancio, Tassinari (FI): "Ossigeno per le imprese e più soldi in busta paga con il taglio dell'Irpef"
Umbria, taglio da 184 milioni in busta paga: famiglie e imprese sotto la stangata fiscale - L'opposizione all'attacco, il consigliere Enrico Melasecche (Lega): "Scelta sbagliata, era meglio tagliare gli sprechi" ... perugiatoday.it
Payback dispositivi medici, ad oggi all'Umbria 18,6 milioni - Nella sessione question time della seduta consiliare, la consigliera regionale Donatella Tesei (Lega) ha chiesto, alla Giunta regionale, "quanto ha incassato ad oggi la Regione Umbria, a titolo di ... ansa.it
Taglio di quattro scuole, la Regione presenta ricorso al Tar contro il governo - La Regione fa ricorso al Tar contro il provvedimento del ministro dell’Istruzione e del merito che riduce da 134 a 130 il numero di scuole in Umbria. ilmessaggero.it
Mentre il #GovernoMeloni taglia l’IRPEF e riduce il costo del lavoro, la Giunta Proietti aumenta le tasse in Umbria, colpendo lavoratori e famiglie. Da gennaio 2026 l’aumento dell’addizionale regionale IRPEF della sinistra umbra annullerà di fatto il taglio IRPE - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.