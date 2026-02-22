Impresa della Tema Sinergie | sbancata la capitale Virtus Roma ko

La Tema Sinergie ha battuto la Virtus Roma sul suo campo, grazie a una partita intensa e determinata. La causa principale è stata la grande compattezza dei faentini, che hanno sfruttato al massimo le occasioni offensive. I giocatori hanno mostrato carattere e precisione, portando a casa una vittoria inaspettata. La sfida si è conclusa con un punteggio che premia la tenacia della squadra ospite, lasciando i padroni di casa senza parole.

La quarta vittoria consecutiva arriva con una grandissima prestazione corale e tutti meritano dieci dal direttore d'orchestra Pansa al suo vice Pio e a tutti i musicisti Impresa capitale per la Tema Sinergie. I faentini sono la seconda squadra a sbancare il campo della capolista VirtusRoma e lo fanno con una incredibile prestazione dove riescono a rialzare la testa nel momento più difficile e ad assestare il colpo del ko ad una delle migliori squadre di tutta la serie B Nazionale. Eloquente è il dato dei rimbalzi a favore dei Raggisolaris, decisamente meno fisici dei romani, a testimonianza di quanto volessero a tutti costi vincere.