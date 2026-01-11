Finale amaro a San Severo | ko per la Tema Sinergie

La Tema Sinergie conclude la trasferta di San Severo con una sconfitta che chiude il doppio confronto, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo. Una partita che si è rivelata decisiva per il risultato complessivo, lasciando l’amaro in bocca alla squadra e ai suoi tifosi. Una sconfitta che invita a riflettere sugli aspetti da migliorare per il prosieguo della stagione.

Un finale di gara amaro non regala alla Tema Sinergie la vittoria a San Severo, facendole perdere anche il doppio confronto con i pugliesi. Un passo falso che potrà essere tranquillamente cancellato nelle prossime settimane essendoci ancora tante gare da giocare, ma di sicuro bisognerà far tesoro. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

