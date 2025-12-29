La Tema Sinergie perde all’ultimo secondo contro la capolista Virtus Roma

La Tema Sinergie ha concluso la partita contro la capolista Virtus Roma con una sconfitta all'ultimo secondo, a causa di un canestro decisivo. Nonostante il risultato, coach Lorenzo Pansa ha sottolineato l’ottima prestazione della squadra, evidenziando l’impegno e la crescita dimostrata durante l’incontro. Un risultato che lascia spazio a riflessioni positive e alla volontà di migliorare nelle prossime gare.

"Ho detto ai ragazzi che devono essere orgogliosi della loro prestazione". Le parole di coach Lorenzo Pansa analizzano al meglio un match che ha avuto un epilogo sfortunato con il canestro decisivo subito allo scadere, ma più che il risultato bisogna sottolineare la grande prestazione della Tema.

