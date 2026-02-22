Imola traffico in tilt | vie Montericco e Milana chiuse per lavori

Una chiusura improvvisa delle vie Montericco e Milana a Imola provoca caos nel traffico cittadino. La causa sono i lavori di ristrutturazione delle condutture idriche, che richiedono interventi urgenti e temporanei. Molti automobilisti devono trovare percorsi alternativi, creando ingorghi nelle aree limitrofe. La circolazione resterà interdetta fino a nuova comunicazione, con disagi che si protraggono durante le ore di punta. La situazione richiede attenzione e pazienza da parte di tutti gli utenti della strada.

Imola si prepara a una settimana di modifiche alla circolazione stradale in alcune delle sue zone centrali. Da martedì, saranno in vigore provvedimenti per consentire lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture nelle vie Montericco e della Milana, con ripercussioni sul traffico veicolare previste in fasce orarie specifiche. L’amministrazione comunale ha comunicato le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza durante le operazioni. Nello specifico, in via Montericco, sarà istituito il divieto di transito veicolare tra via Suore e via Battisti nelle fasce orarie comprese tra le 9:00 e le 12:00, e ancora tra le 13:00 e le 16:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lavori nelle vie Montericco e della MilanaL’intervento nelle vie Montericco e della Milana causa la chiusura temporanea di alcune strade.

