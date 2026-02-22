L’intervento nelle vie Montericco e della Milana causa la chiusura temporanea di alcune strade. Da martedì, tra le 9 e le 12 e tra le 13 e le 16,30, il traffico sarà sospeso nel tratto tra via Suore e via Battisti in via Montericco. I lavori prevedono il rifacimento della pavimentazione e richiedono il blocco del transito veicolare. Le auto dovranno seguire percorsi alternativi durante le fasce orarie previste.

Da martedì, nelle fasce orarie dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16,30, in via Montericco, sarà istituito il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra via Suore e via Battisti. Inoltre, per consentire l’esecuzione di lavori di Hera SpA, domani e martedì, dalle 8,30 alle 17, saranno in vigore modifiche temporanee alla circolazione in via della Milana. In particolare ecco il divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra viale Amendola e via Andreini, con esclusione di residenti e aventi titolo, forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata per circa 10 metri in corrispondenza del civico 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavori di manutenzione e sicurezza nelle vie cittadine: interventi mirati sul verde e nella rete stradale dell’agroQuesta mattina, gli operatori comunali di Martina Franca hanno concluso una serie di interventi nelle strade dell’agro.

Bertinoro, si potenzia la rete dell’acquedotto: via i lavori nelle vie Cellaimo e Cellaimo VecchiaSono in corso lavori di Hera a Bertinoro, lungo via Cellaimo e via Cellaimo Vecchia, per il potenziamento della rete dell’acquedotto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lavori nelle vie Montericco e della Milana; Nuova camera mortuaria. Al via i lavori in ospedale: Sarà pronta a inizio 2028.

Villa Verucchio: chiusure per lavori nelle vie Molino Bianco, Casetti e Molino Terra RossaL’ordinanza resterà in vigore esclusivamente per il periodo indicato e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine pubblico o di ... chiamamicitta.it

Si informa la cittadinanza che ` ` in saranno eseguiti lavori di manutenzione - facebook.com facebook