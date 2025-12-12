Tir incastrato in paese traffico in tilt | strade chiuse per 5 ore

Venerdì 12 dicembre, a Brentonico, si è verificato un grave disservizio a causa di un tir rimasto incastrato in centro paese. L'episodio ha causato l'chiusura delle strade e il conseguente traffico in tilt per circa cinque ore, creando notevoli disagi ai residenti e agli automobilisti di passaggio.

È stata una mattinata di disagi quella di oggi, venerdì 12 dicembre, a Brentonico dove un autista di un camion ha imboccato una strada non abbastanza larga per le dimensioni del veicolo che stava guidando, rimanendo così bloccato in una via del paese.La chiamata agli operatori della Centrale. Trentotoday.it

Tir incastrato a Brentonico, per rimuoverlo arriva la gru dei pompieri - Le operazioni sono state lunghe e delicate: ci sono volute quasi cinque ore per sollevare e recuperare il bilico, riuscendo così a liberare la carreggiata. rainews.it

Tir resta incastrato in una curva troppo stretta: traffico paralizzato fino al mattino successivo, un intero paese in ostaggio - Una notte di caos ha investito la comunità di Arta Terme, dove un autoarticolato con targa straniera, carico di legname, è rimasto bloccato sulla stretta e tortuosa Strada degli Alzeri, ... ilgazzettino.it

La vignetta di Michele Calzetti. Il nostro paese non perde l’abitudine di progettare fagioli. Speriamo nessuno finisca incastrato come a Monticelli. Prendiamola a ridere. #siamomontechiarugolo #amomontechiarugolo - facebook.com Facebook