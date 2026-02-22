Il Treno del Ricordo a Latina | La memoria è resposabilità verso il futuro

Il Treno del Ricordo, partito da Trieste il 10 febbraio, ha fatto tappa a Latina per rafforzare la memoria storica. L’iniziativa, promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, mira a sensibilizzare le nuove generazioni sulle atrocità del passato. A Latina, studenti e cittadini si sono riuniti per ascoltare testimonianze e condividere l’importanza di ricordare. La visita si inserisce in un percorso di educazione civica e memoria collettiva.

Partito da Trieste il 10 febbraio e diretto a Siracusa, ha fatto tappa a Latina il "Treno del Ricordo", iniziativa promossa dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi per trasformare la memoria in un'esperienza condivisa, capace di coniugare testimonianza storica, educazione civica e trasmissione di valori, con particolare attenzione alle giovani generazioni. Un percorso lungo 11 tappe attraverso cui il convoglio storico messo a disposizione da Fondazione Fs Italiane insieme al Gruppo FS ripercorre con una mostra itinerante allestita al suo interno, il viaggio compiuto dagli esuli istriani, fiumani e dalmati nel dopoguerra.