A Latina arriva il Treno del Ricordo | mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibe
A Latina si inaugura il Treno del Ricordo, un progetto che celebra le vittime delle foibe. La mostra itinerante, che toccherà 11 città italiane, ripercorre le storie di chi ha subito violenze nel secondo dopoguerra. Il treno si ferma nella stazione cittadina, con fotografie e testimonianze che raccontano quegli eventi drammatici. La visita è aperta al pubblico e si tiene nel corso di questa settimana. La città si prepara ad accogliere i visitatori.
Arriva a Latina, settimana delle 11 tappe, il Treno del Ricordo, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest’anno alla terza edizione. Lasciata la stazione di Roma Ostiense dove è arrivato nella giornata di ieri e dove sosterà fino a stasera, dopo aver toccato le città di Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara e L’Aquila, farà tappa alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, per ripercorrere la storia del confine orientale italiano. Nelle cinque carrozze del treno i visitatori hanno modo di conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso multimediale, in cui si alternano pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante.🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Torna il Treno del Ricordo: la mostra itinerante per le vittime delle foibe
Leggi anche: Giorno del ricordo: spettacoli, mostra e celebrazioni in memoria delle vittime delle foibeVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il Treno del Ricordo fa tappa a Latina Scalo, la storia del confine orientale in una mostra multimediale; SPARARONO ALLE AUTOLINEE DI LATINA: PER TRE MINORENNI ARRIVA IL DACUR; Le notizie più importanti di oggi 18 febbraio 2026 a Latina e in provincia; Discoteche abusive: a Latina bar e locali sotto la lente, arriva una task force per i controlli.
A Latina arriva il Garante per i diritti degli animaliIl Garante avrà la finalità di promuovere il benessere animale, supportare la collaborazione tra parti interessate ... latinaoggi.eu
Sei minuti, un lampione e 50 euro: la sfida Cash Catch arriva in centro a Latina VIDEOPer qualche minuto, piazza del Popolo a Latina è diventata il centro di una sfida lampo capace di attirare curiosi, ... latinapress.it
Arriva il Daspo del Questore di Latina: Polizia di Stato che rimpatria l'uomo nato nel 1983 con precedenti - facebook.com facebook