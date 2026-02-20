A Latina arriva il Treno del Ricordo | mostra itinerante in memoria delle vittime delle foibe

A Latina si inaugura il Treno del Ricordo, un progetto che celebra le vittime delle foibe. La mostra itinerante, che toccherà 11 città italiane, ripercorre le storie di chi ha subito violenze nel secondo dopoguerra. Il treno si ferma nella stazione cittadina, con fotografie e testimonianze che raccontano quegli eventi drammatici. La visita è aperta al pubblico e si tiene nel corso di questa settimana. La città si prepara ad accogliere i visitatori.

Arriva a Latina, settimana delle 11 tappe, il Treno del Ricordo, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani giunto quest’anno alla terza edizione. Lasciata la stazione di Roma Ostiense dove è arrivato nella giornata di ieri e dove sosterà fino a stasera, dopo aver toccato le città di Trieste, Pordenone, Bologna, Pescara e L’Aquila, farà tappa alla stazione ferroviaria di Latina Scalo, per ripercorrere la storia del confine orientale italiano. Nelle cinque carrozze del treno i visitatori hanno modo di conoscere e approfondire la tragedia delle foibe e dell’esodo attraverso un percorso multimediale, in cui si alternano pannelli informativi, immagini di repertorio e testi originali recitati da una voce narrante.🔗 Leggi su Latinatoday.it

