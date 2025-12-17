Leonardo La Russa si estingue revenge porn Il legale della ragazza | Decisione inaccettabile

Leonardo La Russa si estingue il reato di revenge porn. Il legale della ragazza critica la decisione giudiziaria, ritenendola in contrasto con le norme e i criteri di liquidazione del danno stabiliti dall’osservatorio civile, nonostante sia stato riconosciuto un reato ai danni della vittima.

© Lapresse.it - Leonardo La Russa, si estingue revenge porn. Il legale della ragazza: “Decisione inaccettabile” “È stato riconosciuto un reato ai danni della nostra assistita, il giudice ha ritenuto congruo all’offerta depositata dai legali di La Russa, noi invece riteniamo che questa decisione sia assolutamente contraria alle discipline fissate dall’osservatorio civile che prevede dei criteri liquidativi del danno”. Cosi Stefano Benvenuto, legale della ragazza che ha accusato Leonardo Apache La Russa e Tommaso Gilardoni di aver diffuso un video intimo. La gup di Milano, Maria Beatrice Parati, ha ritenuto congruo il risarcimento da 25mila euro che La Russa jr, figlio del presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha offerto per ritirare la querela alla ragazza di cui ha diffuso un video sessuale dopo la notte del 18-19 maggio 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Caso La Russa jr, si estingue il reato di revenge porn: Leonardo Apache risarcisce la ragazza che denunciò con 25mila euro Leggi anche: Leonardo La Russa, chiuso il caso sulla violenza sessuale: archiviate le accuse per il figlio del presidente del Senato. Restano quelle per revenge porn La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Revenge Porn, estinto il reato per Leonardo Apache La Russia: risarcimento giudicato congruo - La giudice per l’udienza preliminare di Milano ha dichiarato estinto il reato di revenge porn a carico di Leonardo Apache La Russa, figlio del presidente del Senato, ritenendo congrua l’offerta di ... tg.la7.it

