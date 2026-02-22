Il terminal al buio diventa piazza di spaccio a causa dell’illuminazione intermittente che lascia le pensiline senza luce. La mancanza di luce rende l’area poco sicura, favorendo attività illegali. Anche l’area verde di via Impastato viene utilizzata come punto di ritrovo per spacciatori e tossicodipendenti. La situazione si ripete da settimane, creando preoccupazione tra cittadini e pendolari. La carenza di interventi concreti mantiene insicura questa zona pubblica.

L’illuminazione funziona a singhiozzo, col risultato che le pensiline degli autobus restano al buio. Inoltre, l’area verde di via Impastato continua ad essere un contesto di spaccio. Un espostodenuncia inoltrato al Comune di Milano, da parte del gruppo sandonatese di Fratelli d’Italia, riporta in primo piano i problemi di degrado e sicurezza al terminal della M3 e nelle sue immediate vicinanze. Si tratta di un’area che si trova al confine tra San Donato e Milano, e ricade sotto la giurisdizione di quest’ultimo comune. La zona è un grande hub dei trasporti, che funge da capolinea del metrò "giallo", ma anche da stazione degli autobus: qui fanno tappa numerose linee da e verso Milano, Crema e Lodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sit-in al terminal del metrò: "Spaccio di droga e degrado. Vogliamo più controlli"Un sit-in si è svolto al terminal della metropolitana M3, in via Caviaga, con l’obiettivo di sensibilizzare su spaccio di droga e degrado nelle aree circostanti.

Fermo, la mappa dello spaccio in centro: dal Terminal a piazzale AzzolinoFermo, 21 dicembre 2025 – La presenza di attività di spaccio nel centro cittadino è aumentata in modo significativo negli ultimi tempi.

