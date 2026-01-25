Un sit-in si è svolto al terminal della metropolitana M3, in via Caviaga, con l’obiettivo di sensibilizzare su spaccio di droga e degrado nelle aree circostanti. Promosso da gruppi di cittadini con il sostegno dei partiti di centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia, l’iniziativa mira a chiedere maggiori controlli e interventi per migliorare la sicurezza nel quartiere tra San Donato e Milano.

"Basta droga e degrado al terminal della M3 e nelle aree circostanti". Col supporto dei partiti di centrodestra, in testa Fratelli d’Italia, gruppi di cittadini hanno organizzato, nel pomeriggio di ieri, un sit-in al capolinea della metropolitana, in via Caviaga, per protestare contro spaccio e micro-criminalità nelle zone al confine tra San Donato e Milano. Il tema è noto: in quest’area geografica si segnalano la presenza di pusher, sbandati e "maranza", nonché fenomeni di ricaduta, come furti, spaccate e danneggiamenti. Residenti e commercianti hanno denunciato più volte un problema spinoso e complesso, che ricomprende sicurezza, disagio sociale e devianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sit-in al terminal del metrò: "Spaccio di droga e degrado. Vogliamo più controlli"

Leggi anche: Due ospiti del Cas denunciati per spaccio di droga. Il comitato: "Più controlli e telecamere in pineta"

Spaccio di droga nei boschi del Comasco, più controlli: smantellato un bivacco e denunciato un uomo con il macheteA Como, i carabinieri di Cantù hanno intensificato i controlli nel territorio, con particolare attenzione allo spaccio di droga nei boschi e alla prevenzione di reati predatori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Sit-in al terminal del metrò: Spaccio di droga e degrado. Vogliamo più controlli.

Sit-in al terminal del metrò: Spaccio di droga e degrado. Vogliamo più controlliBasta droga e degrado al terminal della M3 e nelle aree circostanti. Col supporto dei partiti di centrodestra, in testa Fratelli d’Italia, gruppi di cittadini hanno organizzato, nel pomeriggio di ie ... ilgiorno.it

@follower La lounge è situata nel Terminal 1 Partenze, ha una superficie di 700 metri quadrati ed è stata progettata per accogliere 115 persone ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca facebook

Incendio alla Terminal Puglia di Rutigliano: colonna di fumo alta diversi metri x.com