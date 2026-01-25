Sit-in al terminal del metrò | Spaccio di droga e degrado Vogliamo più controlli

Un sit-in si è svolto al terminal della metropolitana M3, in via Caviaga, con l’obiettivo di sensibilizzare su spaccio di droga e degrado nelle aree circostanti. Promosso da gruppi di cittadini con il sostegno dei partiti di centrodestra, tra cui Fratelli d’Italia, l’iniziativa mira a chiedere maggiori controlli e interventi per migliorare la sicurezza nel quartiere tra San Donato e Milano.

"Basta droga e degrado al terminal della M3 e nelle aree circostanti". Col supporto dei partiti di centrodestra, in testa Fratelli d’Italia, gruppi di cittadini hanno organizzato, nel pomeriggio di ieri, un sit-in al capolinea della metropolitana, in via Caviaga, per protestare contro spaccio e micro-criminalità nelle zone al confine tra San Donato e Milano. Il tema è noto: in quest’area geografica si segnalano la presenza di pusher, sbandati e "maranza", nonché fenomeni di ricaduta, come furti, spaccate e danneggiamenti. Residenti e commercianti hanno denunciato più volte un problema spinoso e complesso, che ricomprende sicurezza, disagio sociale e devianze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

