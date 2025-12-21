Fermo la mappa dello spaccio in centro | dal Terminal a piazzale Azzolino
Fermo, 21 dicembre 2025 – La presenza di attività di spaccio nel centro cittadino è aumentata in modo significativo negli ultimi tempi. La mappa dello spaccio in centro evidenzia come queste attività si siano ormai insediate in zone strategiche, dal Terminal a piazzale Azzolino. Ormai abbiamo gli spacciatori sotto la porta di casa e non si era mai vista un’attività così nel centro della città.
Fermo, 21 dicembre 2025 – “Ormai abbiamo gli spacciatori sotto la porta di casa e non si era mai vista un’attività così nel centro della città. Siamo preoccupati perché questi personaggi hanno individuato nei nostri figli, potenziali giovani acquirenti e hanno deciso di portare direttamente la droga proprio in quei luoghi che vengono frequentati per divertirsi, per questioni scolastiche o di trasporto pubblico”. Decine di segnalazione dei genitori. Sono decine le segnalazioni dei genitori preoccupati per la situazione che si è venuta a creare in alcune zone strategiche del centro, dove sono state create vere e proprie piazze di spaccio dedicate a giovanissimi, perlopiù a minorenni: “E’ diventato un problema serio se si pensa che circa 5000 studenti transitano tutti i giorni alla fermata degli autobus e sono tutti potenziali acquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
