Dialogo semiserio con Prato Se l’AI veste i panni della città | Mi irrita chi usa solo slogan Senza fiducia io mi spengo

In questo dialogo immaginario con Prato, l’intelligenza artificiale assume i tratti della città, esprimendo le proprie esigenze e fragilità. Un confronto che invita a riflettere sull’importanza di fiducia e autenticità, anche in un contesto digitale. Un modo originale per esplorare il rapporto tra tecnologia e identità, mantenendo un tono sobrio e chiaro, senza eccessi o sensazionalismi.

