GIACOMEL 6. Una sola parata, bella, a inizio ripresa su Zannoni. Molta sicurezza in uscita: poteva magari tentarla anche sul corner dell’1-1? IGLIO 6. Torna a un’azione prepotente delle sue, che genera il 2-1 di Cozzari. Esagera però con i calcioni a perdere in avanti nel finale in trincea. Ammonito, va in squalifica. DALL’ARA 6. Difensivamente fa bene fuori dall’area, mentre nei sedici metri tutta la squadra va in affanno sui piazzati. CASELLA 6. Alla stregua del compagno, deve uscire dopo un giallo insidioso. MAZZALI 7. Ottima gara, ha fisico, gamba e potenza, e col sinistro se la cava. Trascina in più occasioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cozzari veste i panni del bomber. Bene Mazzali, Malivojevic a sprazzi