Colori, memoria e fraternità si sono intrecciati nella mattinata di domenica al quartiere Matteotti, dove è stato inaugurato un murales in omaggio a suor Annunciata Fumagalli, nel secondo anniversario della sua scomparsa. L’opera, realizzata all’esterno del centro di aggregazione giovanile Tam Tam di via Avogadro, è diventata un simbolo visivo e spirituale del legame profondo tra la religiosa e la comunità saronnese. L’iniziativa si è aperta con la celebrazione della messa, presieduta dal vescovo Luca Raimondi, che ha riflettuto sul contrasto tra la "sapienza del mondo" e quella di Dio, ricordando come suor Annunciata abbia incarnato quest’ultima attraverso accoglienza, dialogo e attenzione agli ultimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il murales "Perché siamo fratelli!" in ricordo di suor Annunciata

