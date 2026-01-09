L’integrazione culturale a New York ha portato a un mutamento nel volto della città, con la presenza visibile di elementi musulmani e del canto del muezzin. Questa tendenza riflette una nuova fase di convivenza tra diverse comunità, dove tradizioni religiose e sociali si mescolano nel tessuto urbano. Un fenomeno che solleva riflessioni sul futuro delle identità culturali e religiose nelle metropoli occidentali.

Il centro di Manhattan ormai sembra una città mediorientale. L’Islam vuol uscire dalla sfera privata, i cristiani si nascondono. È l’Occidente che aveva descritto lo scrittore Michel Houellebecq: premier islamici ( Humza Yousaf, ex primo ministro di Scozia), sindaci islamici ( Sadiq Khan e Zohran Mamdani, primi cittadini delle metropoli occidentali più influenti e globali, Londra e New York) e adesso nella Grande Mela è sbarcato anche il canto del muezzin diffuso con l’altoparlante. Pochi giorni fa, un video girato a Midtown, a un solo isolato dal Madison Square Garden, è diventato virale: il commento fuori onda della donna che riprende la chiamata alla preghiera ( Adhan, che in arabo vuol dire annuncio), talmente ad alto volume da sovrastare il trambusto del traffico newyorkese, riassume lo sconcerto di chiunque guardi quelle immagini: «Mai nella mia vita avrei immaginato di poter ascoltare l’ Adhan a New York». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sindaco musulmano e canto del muezzin. New York è il futuro dell’Occidente vinto

