Il presidente del CONI Buonfiglio gonfia il petto | Contribuito ad arricchire la storia della nostra Repubblica

Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, si congratula con gli atleti italiani per aver portato a casa numerose medaglie a causa di una preparazione accurata. Durante la conferenza stampa a Casa Italia Milano, ha sottolineato come il team abbia dimostrato grande impegno e determinazione. Buonfiglio ha anche evidenziato il ruolo fondamentale delle strutture di supporto in città e nelle località alpine. La discussione si focalizza sui risultati ottenuti e sulle sfide future.

Conferenza stampa conclusiva per la delegazione italiana alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A Casa Italia Milano, con collegamenti anche verso le hospitality house di Cortina e Livigno, la principale delle parole spetta al presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, alla sua prima volta olimpica con questo ruolo. E il bilancio azzurro può solo definirsi ottimo, con le 30 medaglie conquistate. L'inizio ha molto a che fare con gli auspici di fine 2025 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: " Abbiamo risposto presente con questa Olimpiade diffusa, con 103 uomini e 93 donne, con 10 ori, sei argenti e 14 bronzi.

