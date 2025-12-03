Pietrangeli il presidente del Coni Buonfiglio | Da lui sempre parole d' esperienza ed ironia

“Ho avuto il piacere di conoscerlo da vicino e chiacchierare tante volte con lui. Erano parole piene d’esperienza, piene d’ironia come sapeva chiacchierare lui, che ti metteva a tuo agio. Non ha mai fatto pesare quello che ha fatto, ma è sempre stato disponibile con cordialità. Una volta mi ha colpito perchè vedendomi entrare si è alzato, e gli ho detto Nicola mi alzerò sempre io per quello che hai fatto e ci hai insegnato”. Così il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha ricordato Nicola Pietrangeli, rendendo omaggio al campione di tennis morto a 92 anni, nella camera ardente allestita al Foro Italico di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Pietrangeli, il presidente del Coni Buonfiglio: "Da lui sempre parole d'esperienza ed ironia"

