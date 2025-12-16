Cortina è l’unica ad aver avuto due volte le Olimpiadi Zaia gonfia il petto per un primato inesistente

© Ilfattoquotidiano.it - "Cortina è l'unica ad aver avuto due volte le Olimpiadi". Zaia gonfia il petto per un primato inesistente Nessuno potrà mai capire quale meccanismo induca i politici a dire le bugie, a stravolgere l'oggettività a proprio uso e consumo, a fornire dati errati per il semplice piacere di apparire, affermare una differenza, rivendicare un merito. Sperando di uscirne senza smentite. In questa sagra degli strafalcioni, più o meno voluti, c'è un terreno – quello della storia delle Olimpiadi – che dovrebbe essere risparmiato. Basterebbe studiare o soltanto leggere qualche scheda messa a disposizione da Fondazione Milano Cortina 2026. Il Comitato organizzatore ha investito, infatti, cifre importanti nell'allestimento del sistema informatico, al punto da sfidare le procedure di appalto, come hanno testimoniato le inchieste aperte nel 2024 dalla Procura della Repubblica di Milano, nell'ipotesi di turbativa d'asta.