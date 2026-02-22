Il presidente costruttori | Quei 12 milioni usateli per rifare Villa Marina

Il presidente dei costruttori ha chiesto di destinare i 12 milioni di euro alla riqualificazione di Villa Marina, dopo aver visitato la mostra sui progetti di restyling di viale Trieste. Durante l'incontro, ha sottolineato la necessità di migliorare gli spazi pubblici con risorse disponibili. Un carrarmato entra nella saletta Rossini, attirando l’attenzione dei presenti sull’importanza di investire nel patrimonio locale. La proposta ha suscitato diverse reazioni tra i partecipanti.

Entra un carrarmato nella saletta Rossini di via Branca dove sono stati esposti i progetti del concorso di idee per il restyling di viale Trieste. A guidare il mezzo corazzato è Rodolfo Brandi presidente dei costruttori di Confindustria. E l’entrata in campo è tutto un programma per uno che opera nell’ambito dell’edilizia ed è anche architetto. "No, no, io non ho tempo da perdere per andare a vedere quelle cose – dice Brandi –, perché siamo di fronte ad un concorso di idee che non mi interessa e quindi non voglio nemmeno perdere tempo". E perché? "Perché siamo davanti a dei progetti che poi devono diventare esecutivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

