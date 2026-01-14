Costruttori Anfia Ranieri Niccoli è il nuovo presidente
Ranieri Niccoli, chief manufacturing officer di Automobili Lamborghini, è stato nominato nuovo presidente del Gruppo Costruttori ANFIA, assumendo il ruolo dopo Umberto Tossini. La sua nomina rafforza la rappresentanza dell’industria automobilistica italiana, portando esperienza e leadership nel settore. Questa scelta testimonia l’impegno dell’associazione nel promuovere un dialogo costruttivo e lo sviluppo sostenibile del comparto automobilistico nazionale.
Ranieri Niccoli, chief manufacturing officer di Automobili Lamborghini, è stato designato alla guida del Gruppo Costruttori dell’associazione, subentrando a Umberto Tossini. Nel suo intervento dopo la nomina, Niccoli ha sottolineato il contesto che attraversa il comparto automotive, affermando: «Viviamo una fase di forte complessità per il settore, che rende ancora più necessario un impegno concreto dei costruttori verso l’innovazione e verso scelte industriali in grado di accompagnare l’evoluzione tecnologica in atto. L’automotive ha un ruolo strategico per l’Italia e per l’Europa e oggi più che mai è fondamentale ripartire dalla solida cultura industriale del saper fare, profondamente radicata nel nostro Paese e che deve essere sostenuta e valorizzata per dare alle nostre imprese l’opportunità di affrontare al meglio le sfide future». 🔗 Leggi su Lettera43.it
