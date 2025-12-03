La Valtur doma anche Mestre e cala il poker | domenica il big match contro Pesaro

BRINDISI - La Valtur Brindisi supera con autorevolezza (83-72) la Gemini Mestre e conquista la quarta vittoria di fila, nel recupero della 14esima giornata del campionato di A2. Gli uomini di coach Bucchi non sciupano l'opportunità di dimezzare a due lunghezze la distanza dalla capolista Pesaro. 🔗 Leggi su Today.it

