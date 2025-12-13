Il Forlì cala il poker e riconquista il Morgagni | è festa contro il Carpi
Il Forlì torna alla vittoria nel diciottesimo turno di Serie C, battendo il Carpi 4-2 al Morgagni. Una partita ricca di emozioni, combattuta fino all'ultimo minuto, che permette ai biancorossi di riconquistare il proprio stadio e di rilanciare le proprie ambizioni di classifica.
Torna al successo il Forlì che nel diciottesimo turno del campionato di Serie C batte il Carpi 4 a 2 in un match combattutissimo e vivo fino all'ultimo minuto. Vantaggio Forlì al 12° con Macrì a cui risponde Figoli per il Carpi al 20° per il momentaneo 1 a 1. Galletti che tornano avanti al 26°. Forlitoday.it
