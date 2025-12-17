Treni circolazione sospesa tra le stazioni di Morbegno e Tirano | quando orari e navette sostitutive
A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi, la circolazione dei treni tra Morbegno e Tirano sarà sospesa dal 19 al 22 dicembre 2025, causando disagi durante il fine settimana lungo prima di Natale. Sono previste navette sostitutive per garantire il collegamento tra le stazioni interessate.
Sondrio, 17 dicembre 2025 – Fine settimana lungo prima di Natale senza treni. Per interventi di potenziamento infrastrutturale in vista delle ormai imminenti Olimpiadi la tratta ferroviaria tra Morbegno e Tirano della linea Milano – Lecco – Sondrio – Tirano, sarà interrotta dalla mezzanotte di venerdì 19 dicembre alle 2 di lunedì 22 dicembre. Il servizio verrà garantito con navette sostitutive. Ecco tutte le informazioni. Dal 19 al 22 dicembre 2025. “R” 10290, 10294, 10296 e 10297, della relazione Sondrio-Tirano, sono soppressi.. "R” della relazione Lecco-Sondrio sono sostituiti con bus tra le stazioni di Morbegno e Sondrio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Lavori tra le stazioni di Pescara Porta Nuova e Francavilla al Mare: modifiche alla circolazione dei treni
Leggi anche: Proteste pro-Pal in tutta Italia, sospesa la circolazione dei treni a Bologna | Scontri e tensioni in molte città, occupate diverse università | Piano Usa per Gaza, media: "Hamas verso il sì"
Treni, circolazione sospesa tra Fano e Senigallia ritardi di oltre tre ore
Stazione Termini, ritardi fino a tre ore per treni Alta Velocità in direzione Napoli e Milano - Alle 15 i ritardi erono fino a 180 minuti AV 9519 in partenza per N ... roma.corriere.it
È tornata regolare la circolazione sull’alta velocità tra Roma e Firenze dopo i ritardi dovuti al ritrovamento di un cadavere sui binari - Ci sono molti ritardi sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Roma e Firenze, per via del ritrovamento in mattinata di una persona morta sui binari a pochi chilometri dalla stazione di Chiusi, in ... ilpost.it
Il treno regionale 19173/4 (AULLA - PISA) viaggia con +32' per circolazione perturbata PIAZZA AL SERCHIO e CASTELNUOVO. #treni x.com
#Treni | Linea AV Roma-Firenze AGGIORNAMENTO Circolazione riattivata Alta Velocità e Intercity deviati su linea convenzionale con maggiori tempi di percorrenza fino a 120' Regionali con ritardi fino a 120' e limitazioni di percorso o cancellazion - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.