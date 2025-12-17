Treni circolazione sospesa tra le stazioni di Morbegno e Tirano | quando orari e navette sostitutive

A causa di interventi di potenziamento infrastrutturale in vista delle Olimpiadi, la circolazione dei treni tra Morbegno e Tirano sarà sospesa dal 19 al 22 dicembre 2025, causando disagi durante il fine settimana lungo prima di Natale. Sono previste navette sostitutive per garantire il collegamento tra le stazioni interessate.

