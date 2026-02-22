il pd okkupa il palazzo che ci costa 21 milioni

Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza partecipano a un evento nello stabile di Roma, che il Partito Democratico ha occupato illegalmente, causando un danno stimato di 21 milioni di euro. La decisione di entrare nell’edificio, gestito da movimenti per la casa da oltre dieci anni, deriva dalla volontà di contestare il provvedimento giudiziario che ordina al ministero dell’Interno di risarcire i proprietari. La vicenda si intreccia con il dibattito sulla gestione degli spazi urbani.

Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza protagonisti a un evento allo Spin time, lo stabile romano in mano ai movimenti per la casa da oltre dieci anni, malgrado su di esso gravi un provvedimento che condanna il ministero dell’Interno a risarcire i proprietari. Storia vecchia e ripetitiva. Si tratta di un immobile di via Santa Croce in Gerusalemme a Roma che fu occupato dai movimenti per la casa nel 2013, 13 anni fa. È un immobile che ha fatto molto discutere perché, oltre a essere occupato abusivamente, si svolgevano dentro quelle mura attività, anche commerciali, totalmente illecite. 🔗 Leggi su Laverita.info

Palazzo Gherardi, monta la polemica. Il Pd: "5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi"Il Partito Democratico di Senigallia torna a criticare il progetto di restauro di Palazzo Gherardi.

Il Viminale dovrà risarcire oltre 21 milioni di euro per il mancato sgombero di un palazzo di RomaIl Viminale dovrà pagare oltre 21 milioni di euro per non aver sgomberato lo stabile di Spin Time a Roma, occupato nel 2013 da un movimento per il diritto all’abitare.

