il nuovo giocattolino di bernard arnault da 650 milioni

Bernard Arnault ha deciso di investire 650 milioni di euro in un nuovo superyacht. La causa di questa scelta deriva dal desiderio di sostituire il vecchio Symphony, apprezzato ma ormai datato. Il progetto prevede la costruzione di una nave lunga 143 metri, che offrirà spazi più moderni e lussuosi. La costruzione del superyacht coinvolge cantieri specializzati e promette di essere una delle imbarcazioni più grandi al mondo.

Si dice che al lusso non ci sia limite e pochi ne sono consci quanto Bernard Jean Étienne Arnault, 87 anni il prossimo 5 marzo. Fondatore, presidente e Ceo di Lvmh (Louis Vuitton Moët Hennesy, nata nel 1987) controlla ad oggi quasi due terzi del mercato della moda e del lusso a livello globale. Non è un momento facile per il colosso che guida e ha chiuso il bilancio 2025 a quota 80,8 miliardi di euro, in flessione del 5% per colpa della divisione Fashion & Leather di cui fanno parte brand italiani quali Bulgari, Loro Piana, Fendi. Ma monsieur Arnault non sembra preoccupato: al di là che le classifiche sui patrimoni personali cambiano di mese in mese, l'imprenditore francese è serenamente nei primi dieci uomini più ricchi del mondo, quotato tra i 190 e 200 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Bernard Arnault nell’Académie des sciences morales et politiquesBernard Arnault è stato nominato membro a vita dell’Académie des sciences morales et politiques, una delle cinque istituzioni che costituiscono l’Institut de France.

