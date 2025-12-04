Guerra tra titani | l’erede di Hermès accusa Bernard Arnault e chiede 14 miliardi di euro di risarcimento a Lvmh ecco perché

La contesa, che sembrava chiusa da anni, è riesplosa: Nicolas Puech, uno degli eredi della famiglia fondatrice di Hermès, ha intentato una causa civile contro LVMH e Bernard Arnault, chiedendo un risarcimento di oltre 14 miliardi di euro. Il motivo del contendere è l’accusa che la sua ex consulenza patrimoniale abbia ceduto illegalmente milioni di titoli Hermès a beneficio del gruppo Arnault. LVMH respinge ogni accusa, parlando di una “campagna stampa manifestamente coordinata” contro il gruppo. L’accusa: “Sei milioni di azioni cedute all’insaputa”. La vicenda, come riporta il Corriere della Sera, ruota attorno a presunte manovre avvenute più di quindici anni fa, legate all’ingresso progressivo di LVMH nel capitale di Hermès, culminato a fine anni 2000 con una quota del 23%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

