Bernard Arnault nell’Académie des sciences morales et politiques

Bernard Arnault è stato nominato membro a vita dell’Académie des sciences morales et politiques, una delle cinque istituzioni che costituiscono l’Institut de France. Questa nomina rappresenta un riconoscimento importante nel campo delle scienze morali e politiche, evidenziando il ruolo di Arnault nel panorama culturale e sociale francese. La sua adesione arricchisce il patrimonio di competenze e riflessioni di questa prestigiosa istituzione.
L’Académie des sciences morales et politiques, una delle cinque istituzioni che compongono l’Institut de France, ha un nuovo membro a vita. Si tratta di Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di LVMH. La nomina è stata sancita durante una cerimonia sotto la cupola dell’istituto. Tra i presenti anche Brigitte Macron e il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. L’accademia è stata fondata per promuovere studi sulla vita sociale e sulle istituzioni del governo francese. Arnault è stato scelto perché riconosciuto uno degli imprenditori più importanti degli ultimi decenni. Il suo merito, secondo l’Institut, è di aver trasformato LVMH nel più grande gruppo del lusso al mondo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
