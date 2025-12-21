di Marco Baridon Bra Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen chiude il suo 2025 e il suo girone d’andata con un 1-1 sul campo del Bra firmato Puczka. Quinto risultato utile di fila per i bianconeri. QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA IN VIDEO DI STEFANO MANGIAPOCO A Bra Juventus Next Gen 1-1: risultato e tabellino. 89? Cambi Bra – Fuori Baldini e Sinani, dentro Chianese e Minaj 88? Colpo di testa Turicchia – Puczka scodella per Turicchia, che di testa non trova la porta. 86? Ammonito Nisticò – Giallo per il tecnico del Bra causa proteste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bra Juventus Next Gen 1-1: Puczka evita il KO, bella reazione nella ripresa e quinto risultato utile a chiudere il 2025

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, i bianconeri la rimettono in equilibrio!

Leggi anche: Bra Juventus Next Gen 1-1 LIVE: magia su punizione di Puczka, Anghelè va vicino al bis

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Serie C | Dove vedere Bra-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen contro il Bra: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; Dove vedere Bra-Juventus Next Gen in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Bra-Juventus Next Gen, dove vedere la sfida di Serie C: orario e diretta TV.

Diretta Juventus, Next Gen col Bra: il risultato in tempo reale. Poi tocca alle Women - Domenica a tinte bianconere: ultima del girone d'andata nel girone B di Serie C, esordio stagionale in Coppa Italia per la squadra di Canzi ... msn.com