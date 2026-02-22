Il modello Nord Europa La sfida green di Elesa | La nostre fabbriche integrate con l’ambiente

Elesa, azienda simbolo del Made in Monza, avvia un importante progetto di espansione dopo aver adottato un modello Nord Europa. La decisione deriva dalla volontà di integrare le proprie fabbriche con tecnologie sostenibili, riducendo l’impatto ambientale. Nel cuore di via Pompei, si prepara a crescere con investimenti concreti, puntando su innovazione e rispetto per l’ambiente. La sfida riguarda la trasformazione del settore industriale locale in chiave più verde.

Nel mosaico della nuova cittadella dell’innovazione di via Pompei, c’è un’azienda simbolo del Made in Monza, pronta a vivere la più importante fase di espansione degli ultimi vent’anni: Elesa. Un ampliamento che non riguarda solo capannoni e metri quadri, ma racconta un modo diverso di stare sul territorio, fatto di dialogo e collaborazione con la città. Lo stabilimento di Sant’Albino è un presidio produttivo storico. Proprio qui Elesa ha deciso di crescere ancora, concordando con il Comune compensazioni ambientali significative, il 70% delle quali verrà realizzato nel quartiere. Un passaggio non scontato, in una zona dove forte è la preoccupazione dei cittadini per il consumo di suolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

