Cremlino | La strategia Usa sull' Europa è in linea con la visione di Mosca | La Ue replica a Trump | sulle nostre regole decidiamo noi
Le notizie di domenica 7 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Droni e missili ipersonici su Kiev: «In migliaia senza acqua, luce e riscaldamento». Continuano in Florida i colloqui tra la delegazione ucraina e quella Usa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Mosca, Kirk e il Diavolo. La strategia retorico-religiosa del Cremlino secondo Annicchino
Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca"
Cremlino: "Strategia Usa sull'Europa è in linea con Mosca, può garantire un lavoro costruttivo sulla soluzione in Ucraina"
Il cambiamento della strategia di sicurezza nazionale Usa da parte dell'amministrazione Trump, in cui la Russia non viene menzionata come una "minaccia diretta", è un passo positivo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. #ANSA Vai su X
Nel documento di Strategia per la sicurezza nazionale pubblicato dalla Casa Bianca ci sono tutte le manie di grandezza di Donald Trump, ci sono fiumi di critiche per l’Europa e gli europei, e c’è poco o nulla contro le autocrazie di tutto il mondo. È la nuova rea - facebook.com Vai su Facebook