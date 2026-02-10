Negli ultimi anni, i Paesi scandinavi sono diventati un esempio di come gestire l’immigrazione. L’Europa guarda a Nord per capire come affrontare i problemi legati ai flussi migratori. Molti analisti puntano il dito sulla loro capacità di integrare e di mantenere un buon livello di servizi pubblici. Ora, altri Paesi europei cercano di seguire il loro modello, anche se le differenze restano. La questione rimane aperta e al centro di discussioni politiche e sociali.

Negli ultimi anni i Paesi scandinavi sono diventati un punto di riferimento centrale nel dibattito europeo sull’immigrazione. Non perché abbiano scelto una politica di chiusura, ma perché hanno affrontato il fenomeno come una questione strutturale di governo dello Stato. In un contesto europeo spesso segnato da risposte emergenziali e conflitti politici, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia hanno progressivamente costruito un approccio basato su regole chiare, aspettative elevate e una forte integrazione tra politiche migratorie, welfare e mercato del lavoro. I numeri dell’immigrazione nei Paesi scandinavi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Il modello scandinavo e l’immigrazione: perché l’Europa guarda a Nord

Approfondimenti su Paesi Scandinavi

L'immigrazione e il business sono al centro del dibattito europeo, con l’Europa che sembra seguire l’approccio adottato da Giorgia Meloni.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Paesi Scandinavi

Argomenti discussi: UE: la disoccupazione si sposta al Nord con Finlandia e Svezia maglie nere; Unione dei risparmi e degli investimenti: l’Europa guarda ai capitali delle famiglie; Visit Paganella sceglie 2117 of Sweden come brand partner per il turismo sostenibile; Il film che svela il mondo delle carceri all'aperto in Sardegna: la prima a Cagliari è un successo.

JYSK ha il modello che tutti cercano ad un prezzo sorprendentemente accessibileÈ necessario spendere una fortuna per trovare il giusto divano scandinavo? Con Jysk il ... msn.com

L’Europa e il nuovo modello tedesco di Friedrich Merz La quinta puntata di #Risiko - Sfide di potere vi aspetta domani, mercoledì 11 febbraio, in seconda serata su #Canale5 e Mediaset Infinity - facebook.com facebook

Il modello europeo conferma: due tempeste in arrivo sull'Europa. Effetti sull'Italia da domani 11 febbraio, Luca Lombroso . x.com