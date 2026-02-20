Il Milan ritrova i suoi fuoriclasse | con Leao e Pulisic al top la rimonta Scudetto è possibile

Il Milan ha riacceso le speranze di vincere lo scudetto grazie al ritorno di Leao e Pulisic, che si sono allenati con intensità questa settimana. La presenza dei due attaccanti rappresenta un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in vista delle partite decisive. Leao ha mostrato un miglioramento fisico, mentre Pulisic ha ritrovato fiducia dopo un inizio difficile. La loro forma potrebbe fare la differenza nel finale di campionato.

Il Milan può ancora credere allo Scudetto. Al termine di Milan-Como 1-1, la distanza con l'Inter capolista si è assestata a 7 punti. Non pochi, ma neanche tantissimi viste le 13 partite di campionato rimaste. In più, bisogna tenere a mente che tra meno di un mese ci sarà il derby e che i nerazzurri, prima del possibile spartiacque decisivo, avranno un calendario più folto del Milan. Infatti, l'Inter di Chivu sarà chiamata a tentare il ribaltone in Champions League contro il Bodo Glimt e dovrà affrontare il Como per la semifinale d'andata di Coppa Italia, proprio pochi giorni prima della stracittadina.